Per L’Equipe Berrettini è il secondo favorito a Wimbledon, solo Djokovic gli è davanti

Inizia il torneo di Wimbledon che è sempre Wimbledon anche se quest’anno non assegnerà punti Atp (lo ha deciso l’Atp dopo l’esclusione dei tennisti russi da parte degli organizzatori). L’Equipe dà i propri favoriti e Matteo Berrettini è il secondo favorito per il quotidiano sportivo francese. Davanti a lui c’è solo Djokovic. Nadal è dietro. Ecco cosa scrive L’Equipe del tennista romano che invece nel tabellone è testa di serie numero 8:

Da due stagioni è difficile fare meglio di Matteo Berrettini sull’erba. Rientrato a Stoccarda dopo un’operazione alla mano sinistra, l’italiano non ha perso tempo. Ha vinto in Germania e poi al Queen’s, ha una sola sconfitta sull’erba in 21 partite nel 2021-2022 (nella finale di Wimbledon dello scorso anno contro Djokovic). Ha armi formidabili sull’erba (alta qualità del servizio, un dritto molto pesante, slice velenoso sul rovescio), in caso di vittoria il romano succederebbe ad Adriano Panatta che è l’ultimo vincitore italiano di un Grande Slam (Roland Garros 1976).