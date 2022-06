McEnroe: «Se fossi Nadal, continuerei a farmi infiltrazioni al piede a Wimbledon e agli US Open»

«Penso che questo sarà il Grande Slam più difficile per Nadal perché, se stiamo a quello che ha detto al Roland Garros, si era infiltrato nel piede durante alcune partite se non in tutte. Non posso credere che abbia deciso di non farlo, ora. Non sono sicuro di come abbia fatto, ma ha vinto sette partite ed è stato anche fantastico. Se avessi 36 anni e non sapessi quanto ancora giocherò e avessi la possibilità di andare per il Grande Slam, ricomincerei a farmi le infiltrazioni al piede per Wimbledon e US Open. Anch’io. È possibile che possa giocare diversi anni, ma ha anche detto che vuole continuare a camminare, e questo è un rischio che nessun atleta vuole correre».