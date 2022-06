La mamma di Mancini sulla Nazionale: «Non si possono fare le nozze coi fichi secchi»

A Rai Radio1: «Donnarumma? Ogni tanto capita qualche errore ma è bravo, è molto bravo. A settembre torniamo in campo, ci vuole un miracolo, forse dobbiamo andare a Lourdes…»

Dopo la vittoria degli Europei la Nazionale italiana purtroppo non smette di deludere. Prima la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali, poi le scarse prestazione in Nations League.

La gara di ieri sera contro la Germania, finita 5-2 per i tedeschi che sono andati avanti 5-0, ha fatto nascere non poche polemiche a cui ha risposto anche la mamma del ct della Nazionale Roberto Mancini, Marianna Puolo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora

“L’Italia ha tutti giocatori emergenti mentre la Germania ha calciatori affermati, i nostri devono trovare coraggio perché sono giovani ma non si possono fare le nozze coi fichi secchi”.

Tra le altre una battuta anche sulla prestazione di Donnarumma

“Ogni tanto capita qualche errore ma è bravo, è molto bravo. Il reparto che mi preoccupa di più è l’attacco e forse un po’ la difesa, che ha preso il primo gol da polli”.

Per cosa si preoccupa di più suo figlio?

“Secondo me è preoccupato perché non ha i giocatori all’altezza. A settembre torniamo in campo, ci vuole un miracolo, forse dobbiamo andare a Lourdes…”.