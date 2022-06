La Federcalcio del Camerun indaga su 44 giocatori per dichiarazioni false su età e identità

Lo annuncia in una nota ufficiale. Tutti convocati, con i presidenti dei rispettivi club, per un’udienza in programma dal 4 all’8 luglio

La federcalcio del Camerun informa con una nota che sta indagando su 44 giocatori di otto diversi club per presunte false comunicazioni sulla loro età e identità. I calciatori sono stati convocati per un’udienza in programma il prossimo mese, dal 4 all’8 luglio. Dovranno essere accompagnati dai presidenti dei rispettivi club. Sono tutti sospettati di «falsi documenti e complicità».

Il comunicato chiarisce che chi deciderà di non presentarsi andrà incontro a pesanti conseguenze.