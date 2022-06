L’interesse del Napoli si è molto affievolito. Per l’ex Juve come per molti altri calciatori svincolati è una situazione nuova e anomala

Non solo Dybala e Mertens, c’è anche Bernardeschi nel lungo elenco di calciatori svincolati che non riescono ancora a trovare una squadra. Ovviamente perché chiedono troppo, non si rendono che le disponibilità economiche dei club si sono notevolmente ridotte.

Scrive la Gazzetta:

Bernardeschi è uno dei tanti parametri zero ancora senza squadra, un campione d’Europa che meno di un anno fa sfilava sul pullman scoperto nel centro di Roma, ebbro di felicità e osannato da un Paese intero, e ora è in attesa del futuro. l’interesse del Napoli nell’ultimo periodo si è molto affievolito, probabilmente perché al momento non è nelle condizioni finanziarie per poter affondare subito il colpo. In attesa di una big Bernardeschi è in vacanza con la famiglia e pochi giorni fa ha ricevuto la visita di Pastorello, per fare il punto sulla situazione. Per lui come per molti altri calciatori svincolati è una situazione nuova e anomala e la premura può diventare una pessima consigliera. Accetterà solo una destinazione che lo convince al 100 per cento e in assenza di un interesse concreto da parte del Napoli preferisce aspettare la giusta chiamata da un top club, in Italia o all’estero.