Gattuso: «Stufo dei leoni da tastiera. Razzista io? Ma se al Napoli ho fatto comprare Bakayoko…»

Alla Gazzetta: «Bisogna darsi una calmata. La frase sulle donne era una difesa dell’operato di Galliani. Non permetterò a nessuno di ostacolarmi»

Valencia come il Tottenham, i tifosi non vogliono Gattuso. Come accadde al Tottenham, ritirano le frasi misogine dell’allenatore calabrese e parte l’hashtag con le consonanti invertite: NOAGATUSSO. L’ex tecnico del Napoli si difende attraverso la Gazzetta dello Sport. Sulla rosea le sue dichiarazioni.

«La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata. Allora cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo. Razzista io? E allora perché avrei fatto acquistare, quand’ero al Napoli, Bakayoko? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti dei quali sono stati miei compagni di squadra e amici».

E ancora:

«Che cosa sanno di me questi signori che parlano di razzismo, questi leoni che si nascondono dietro una tastiera o dietro un nickname? Vengo da un paesino della Calabria, Corigliano Calabro. Mi sono fatto da solo, da ragazzo sono andato a giocare in Scozia, ai Rangers di Glasgow: sapete che può voler dire per un “terrone” trovarsi fuori dall’Italia e dimostrare a tutti di riuscire a cavarsela? La mia carriera l’ho costruita con la fatica, l’impegno, il sudore. Nessuno mi ha regalato nulla. E non permetterò più che qualcuno, con accuse terribili, ostacoli il mio lavoro».