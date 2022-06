Gattuso: «Se essere amico di Mendes è un problema, allora il problema è vostro, non mio»

«Io non ho i social network. Voglio essere libero, non dover fingere. Non lavoro da un anno: mi sembra ingiusto che le persone abbiano espresso questi giudizi su di me proprio in un’anno in cui stavo vivendo con calma la mia vita. Hanno insistito molto con alcuni episodi, che mi hanno particolarmente segnato. Il primo riguarda la figlia di Berlusconi, che sostituì Galliani uno che aveva lavorato nel calcio per venticinque anni. Aveva un carico molto pesante sulle spalle, insomma. Ora ho capito che l’importante è essere politicamente corretti. A proposito di Boateng, dissi che a fischiarlo erano stati quattro sciocchi, che non bisognava dare loro importanza. Oltre a lui ho allenato decine di giocatori di colore, ci tengo a sottolineare che vengo dal Sud Italia, i miei genitori vivono in un paese di 10.000 persone… Queste illazioni non hanno alcun senso. Possono confermarlo le 30 persone che lavorano con me. 3 lavorano con me da più di dieci anni»