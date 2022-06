Dopo Bargnani un altro italiano numero 1 al Draft NBA: Paolo Banchero scelto dagli Orlando Magic

Di origini italiane, ha già promesso che giocherà per la Nazionale azzurra “dalla prossima estate”. Scelto al secondo giro anche Gabriele Procida, ex Fortitudo

Il padre si chiama Mario. Lui si chiama Paolo. Paolo Banchero. Ed è stato scelto dagli Orlando Magic come prima chiamata al draft della NBA, l’evento che ogni permette alle squadre del campionato americano di “prendersi” i migliori giovani sulla piazza mondiale che hanno deciso di rendersi “elegibili”, ribaltando a volte gli equilibri dell’intera lega. Paolo Banchero ha passaporto italiano. E’ il secondo “azzurro” della storia ad essere scelto come numero 1, dopo Andrea Bargnani al Draft del 2006: fino a quel momento, nessun europeo era mai stato selezionato come prima scelta assoluta in NBA.

With the 1st pick of the @NBADraft, the @OrlandoMagic select Paolo Banchero (@Pp_doesit)! 2022 #NBADraft presented by State Farm on ESPN & ABC pic.twitter.com/ZDVqAxISK0 — NBA (@NBA) June 24, 2022

Banchero era dato da tempo come possibile prima scelta insieme a Chet Holmgren e Jabari Smith, seconda e terza chiamata. Ha 19 anni, è alto 2 metri e 8 centimetri e ha fatto una stagione al college con Duke, il minimo sindacale per poter passare in NBA. Nato a Seattle, è figlio di una giocatrice americana, Rhonda Smith, e di Mario Banchero, un ex giocatore di football universitario di origini italiane.

Banchero ha la cittadinanza italiana dal 2020 e ha confermato che giocherà per la Nazionale italiana: “Non questa estate, ma dalla prossima sicuramente, ha detto”. Era già stato convocato l’anno scorso per il Torneo Preolimpico, ma aveva rifiutato per impegni scolastici.

“Non è nemmeno un sogno, è qualcosa di più grande. Speravo di poter arrivare alla Nba, mai mi sarei immaginato di diventare la prima scelta assoluta. Per questo mi sono emozionato così tanto, non ho mai pianto in vita mia fino a questa sera. Quando ho scoperto che sarei andato a Orlando con la prima scelta? Onestamente solo 20 secondi prima che il commissioner pronunciasse il mio nome. Questo è uno dei momento più belli della mia vita, darò tutto me stesso per i Magic. Come Bargnani Beh onestamente definirmi cosi non e’ molto giusto nei confronti di Andrea Bargnani, lui è nato e cresciuto in Italia, io a Seattle. Ma sono comunque molto orgoglioso di poter rappresentare l’Italia nella Nba”.

Al Draft è stato scelto anche un altro italiano: Gabriele Procida, 20 anni appena compiuti, che ha fatto il salto dalla Fortitudo Bologna retrocessa in A2 ai Detroit Pistons chiamato al “secondo giro”.