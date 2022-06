CorSport: Sarri deluso da Hysaj, se arriverà un’offerta per l’albanese la Lazio la valuterà

Il difensore ex Napoli è a rischio, nonostante sia un fedelissimo del tecnico. Sarri lo ha utilizzato in più ruoli e poi lo ha spedito in panchina

Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Ora il club si concentra sul mercato. Il Corriere dello Sport scrive dei movimenti in entrata e in uscita e si sofferma su Hysaj. Il difensore albanese ha deluso il tecnico biancoceleste, potrebbe lasciare la squadra.

“Lazzari sarà titolare a destra, Marusic a sinistra se non arriverà un giocatore di primo piano. Sarri a sinistra aveva chiesto Emerson del Chelsea e Parisi dell’Empoli, non è escluso che arrivi un’alternativa baby anziché un titolare big. In questo caso servirebbe la partenza di Hysaj, non più al sicuro”.

“È a rischio cessione Hysaj, nonostante sia un fedelissimo di Sarri. Anche il tecnico è rimasto deluso dalle prestazioni offerte soprattutto nel nuovo anno. Lo ha utilizzato in più ruoli, poi la ha spedito in panchina. Se arriverà un’offerta sarà valutata”.