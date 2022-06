CorSport: l’Inter offre a Dybala 7 milioni con i bonus, lui vuole una quota fissa più alta, come Lautaro

I nerazzurri sono certi di chiudere perché l’argentino non ha alternative. Si lavorerà sui bonus e sul premio alla firma

Tra Dybala e l’Inter non c’è accordo sulle cifre, scrive il Corriere dello Sport. Le parti continuano a dialogare, ma ci vuole ancora tempo per chiudere.

“Ieri, comunque, c’è stato un nuovo aggiornamento tra Dybala e il suo entourage. Il giocatore ha ormai dato il via libera a indossare i colori nerazzurri, tuttavia, dopo aver guadagnato 7,5 milioni di euro a stagione con l’ultimo contratto alla Juventus e aver visto sfumare un rinnovo da 8 più 2, diventa complicato accettare un ridimensionamento. L’Inter, infatti, ha messo sul tavolo un quadriennale da 5,5 milioni di base fissa, con premi complessivi per altri 1,5”.

I nerazzurri hanno spiegato all’entourage del giocatore che i loro conti impongono di restare entro certi parametri.

“Si sono sentiti rispondere, però, che sia a Brozovic sia a Lautaro, come quota fissa, è stato garantito uno stipendio maggiore”.

L’Inter è convinta che Dybala non abbia serie alternative in mano, per questo tiene ferma la sua posizione, scrive il quotidiano sportivo.

“tutto lascia credere che, prima o poi, un accordo con l’Inter verrà trovato. In che modo, però? Tra le soluzioni possibili c’è sicuramente una ricalibrazione dei bonus, tra quelli più semplici da raggiungere, come le presenze in campo, e quelli più complicati, come quelli legati ai risultati della squadra. Senza trascurare poi un premio alla firma, la cui entità potrebbe far accettare all’ormai ex-juventino un ingaggio più leggero rispetto ai suoi desideri”.