Albertini: «Quando gioca a padel Cassano si trasforma. Ha una regolarità incredibile, un faticatore eccezionale»

Sportweek intervista Demetrio Albertini. E’ stato uno dei primi a dilettarsi con il padel, e ad investirci anche dei soldi.

Ha il patentino da istruttore, ma non insegna. Ha investito in diversi campi di padel con Casiraghi e Lorenzo Alfieri. Racconta lo sport.

«Tanti, parlando del padel, lo abbinano al tennis o squash, invece è molto più vicino al calcio di qualsiasi altro sport. Perché tutti i movimenti, a livello fisico o dinamico, come mi ha confermato un amico laureato in Scienze motorie, sono simili. Non c’è uno sport in cui ti passa sopra la palla, ti giri in modo coordinato, poi vai avanti… È per quello che i calciatori sono più predisposti. E poi ci sono i ruoli: chi gioca a destra è più difensore, chi a sinistra è attaccante. E c’è la tattica: mentre il tennis, tranne tra i professionisti, si gioca su punti brevi, qui ai nostri livelli si può arrivare a un minuto, e quindi serve una tattica».