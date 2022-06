A Wimbledon è Kyrgios-show: «Mica io urlo in faccia alla gente quando scansiona merda al supermercato»

Sul Telegraph lo spassoso racconto del suo match-sfogo con Jubb: “una diatriba barocca contro tutte le ingiustizie dell’universo”

“Passare tre ore in compagnia di Nick Kyrgios sul campo n. 3 è come essere intrappolato in una stanza con una versione australiana, profana, di Alan Bennett mentre intrecciava tutte le frustrazioni della vita, sia reali che immaginarie, in un infinito monologo di rabbia”.

Oliver Brown del Telegraph, era uno di quelli che non se lo sarebbe perso per nessuna ragione al mondo. E infatti anche a Wimbledon i suoi match fanno sempre il tutto esaurito. Perché è uno spettacolo di giocatore, per colpi e disastri comportamentali.

Contro il malcapitato del giorno, la wild card britannica, 22 anni, Paul Jubb (peraltro parecchio a suo agio sull’erba di casa) ha fatto l’ennesimo show. Leggerne il resoconto è quasi spassoso come averlo vissuto. Quasi.

“Che si trattasse degli spettatori, dei funzionari o semplicemente di una farfalla che sbatteva le ali nel prossimo distretto postale, in qualche modo ha trasformato una partita del primo turno contro un jolly britannico in una diatriba barocca contro tutte le ingiustizie dell’universo“, scrive Brown .

“Per cinque avvincenti set in cui il suo avversario britannico Paul Jubb ha pronunciato a malapena una parola, il ribelle di Canberra senza motivo ha lanciato sproloqui bizzarri. Jubb, un 22enne di Hull rimasto orfano prima dei quattro anni, sembrava perplesso quando Kyrgios gli si è rivoltato contro solo nella quarta partita: “Non puoi decidere di parlare con me nel bel mezzo del punto quando sto per colpire un rovescio, non può succedere, fratello”.

Ma il suo sparring partner sono sempre pubblico e arbitri. Già irritato da alcune persone che gridavano al servizio, ha chiamato l’arbitro Marija Cicak per ordinare che una donna fosse espulsa dall’arena:

“Sono spettatori, non hanno alcun diritto di farlo. Dovrebbero essere espulsi. Io mica gli vado a urlare in faccia dalle nove alle cinque e inizio ad applaudire quando scansionano merda al supermercato. Perché continua a succedere?”

Non c’è niente di meglio che farti amare dal tuo pubblico deridendo la banalità percepita dei loro lavori rispetto al tuo, scrive Brown.

“Quindi, la mancanza di rispetto da parte di uno spettatore nei confronti di un atleta è accettabile a Wimbledon?”, ha poi chiesto a Cicak, retoricamente. “Ma poi non accetti un cappello con due loghi? Dov’è la linea? Il razzismo è accettabile, quindi dove si ferma? Succede da anni”. E poi, indicando Jubb: “Se stessero facendo insulti razzisti nei suoi confronti, direi la stessa cosa”.

“Nonostante tutti gli effetti pirotecnici della sua commedia, Kyrgios può ancora essere un narcisista sgradevole. Durante un abietto primo set, che ha perso 6-3 in soli 23 minuti, il suo adescamento di una particolare guardalinee è stato davvero poco edificante. Dopo aver lanciato una palla fuori dal campo, l’ha accusata di essere una “spia” quando ha ricevuto un warning: “Nessuno è venuto a guardarla fare qualcosa, nemmeno uno”, si è lamentato con Cicak. “So che tu hai dei fan, ma lei non ne ha”. E poi, direttamente alla poveretta: “Sei il peggior giudice di linea del mondo”.

Ancora peggio quando una delle sue colleghe, una signora più anziana, ha avuto l’audacia di correggere una chiamata: “Queste persone hanno novant’anni. Non riescono nemmeno a vedere la palla”.

Scrive Brown che tutto per Kyrgios “è visto attraverso il prisma del suo complesso persecutorio estremo”.