Napoli-Genoa, Formisano: «Una promozione per avere tanti tifosi allo stadio a festeggiare la Champions»

Il Napoli ha comunicato i prezzi dei biglietti per l’ultima gara casalinga di questo campionato, Napoli – Genoa, che si disputerà il 15 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

In occasione dell’ultimo match casalingo, la SSC Napoli ha comunicato che applicherà,nei settori di Tribuna na Posillipo e Tribuna Nisida, una tariffa speciale.

L’Head of Operations del Napoli Formisano ha raccontato l’iniziativa a Kiss Kiss Napoli.

Allo stadio spesso si va insieme, a volte con chi non ci va abitualmente. Sia per la Tribuna Nisida che la Tribuna Posillipo abbiamo introdotto la possibilità di acquistare il secondo biglietto a metà prezzo. I nostri prezzi sono già calmierati, sono prezzi bassi rispetto agli altri che si trovano in campionato. L’acquisto deve avvenire in contemporanea. Abbiamo un duplice scopo: avere tanti tifosi, ed è importante perché va festeggiata la Champions che non è scontata; inoltre l’abbiamo fatto per misurare il livello di ritorno. Se questa cosa avrà un riscontro buono non è escluso che si possa fare in futuro anche per altri settori.