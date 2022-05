Mourinho: «La qualità non c’entra con l’età, nessun ventenne della Roma fa i gol come Quagliarella»

«Se avessi avuto Fabio, magari un gol al Venezia l’avrebbe segnato. Vale anche per gli allenatori, per me e Ancelotti. Sei finito solo quando manca la passione»

José Mourinho parla del valore dell’età quando gli chiedono di lui e Ancelotti considerati finiti e ora entrambi in una finale europea.

«Quando si ha una storia di trionfi regolari si fanno questi ragionamenti – replica José – ma non mi sono mai preoccupato di questo. La qualità non ha nulla a che vedere con l’età. È come per i giocatori: ce ne sono di bravi a 20 anni e a 40 anni. Guardate il gol fatto da Quagliarella nell’ultimo turno. Mi piacerebbe che uno dei miei ventenni lo potesse fare. Se avessi avuto Fabio, magari un gol al Venezia l’avrebbe segnato. Con gli allenatori è così: sei finito solo quando manca la passione. Se la passione e la qualità ci sono, siamo noi a decidere quando dire basta. E chi è in attesa dovrà aspettare ancora, perché non avverrà presto».