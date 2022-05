Milano Finanza: dall’Arabia un’offerta di 270 milioni per i diritti tv Serie A

Nella proposta un minimo garantito di 140 milioni per 5 anni che può salire a 180 con gli ascolti. E c’è anche una Supercoppa per 22 milioni l’anno

Milano Finanza parla di un’offerta per i diritti tv della Serie A proveniente dall’Arabia: 270 milioni. Nella proposta un minimo garantito di 140 milioni per 5 anni che può salire a 180 con gli ascolti. E c’è anche una Supercoppa per 22 milioni l’anno.

“Abu Dhabi Media ha presentato all’ad di Lega, Luigi De Siervo, una proposta da circa 140 milioni di euro per aggiudicarsi i diritti televisivi nell’area Medioriente-Africa, tuttora non assegnati. Il contratto avrebbe durata quinquennale per un importo annuo a salire da circa 22 a 35 milioni per un totale appunto di 142 milioni. Secondo quanto appreso da questo giornale, tuttavia, la somma minima garantita media di 28,6 milioni potrebbe aumentare significativamente in virtù di un meccanismo di condivisione dei ricavi legato al successo di pubblico della Serie A nella regione. La Lega conta in particolare di arrivare nel lustro a un incasso totale di 185 milioni, con una media di 37 milioni per anno”.

L’offerta è stata presentata con la mediazione dell’ex ad della Roma, Guido Fienga.

“Non tutti i presidenti dei club sono convinti dell’opportunità di accettare. I dubbi si appunterebbero in particolare sulla durata quinquennale del contratto che rischia di cristallizzare il valore dei diritti tv della Serie A in un momento di crisi economica per il calcio e soprattutto per il pallone italiano”.

D’altra parte, proprio la crisi e la necessità di rimpinguare i bilanci, spingerebbe i club ad accettare. Si valuteranno i pro e i contro.

“Per far pendere l’ago della bilancia a suo favore, nel frattempo, Abu Dhabi sta trattando con la Lega anche la futura organizzazione della Supercoppa negli Emirati Arabi Uniti. La proposta contemplerebbe il pagamento di 21-22 milioni all’anno per ospitare quattro edizioni della Supercoppa”.

Sarebbero coinvolte 4 squadre per tre partite: due semifinali e una finale. Facendo i conti,

“in totale, quindi, la Supercoppa assicurerebbe un incasso di poco inferiore ai 90 milioni che, sommati ai 180 dei diritti televisivi, porterebbero a circa 270 milioni il valore complessivo degli accordi sull’asse Serie A-Abu Dhabi. Basterà a convincere i presidenti?”.