Lobotka: «L’obiettivo era la Champions. Se sono un altro calciatore, è merito di Spalletti»

A Kiss Kiss Napoli. «Hamsik merita la gioia ottenuta col Trabzonspor, ci ha provato anche a Napoli ma arrivavano sempre secondi o terzi»

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato una breve intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Parla in inglese, lo slovacco, e viene tradotto. Di seguito le sue parole.

Un’analisi sulla stagione.

«Il nostro obiettivo era qualificarci in Champions League, siamo contenti. Ora vogliamo vincere le prossime tre partite per centrare il terzo posto, forse il secondo. Cercheremo di esprimere il miglior calcio possibile già a partire dal Torino. Lo scudetto era il nostro sogno, ci riproveremo l’anno prossimo. Pensiamo a finire al meglio questa stagione e ricaricheremo le energie per la prossima»

Su Spalletti che l’ha rimesso al mondo.

«Spalletti è stato molto importante per me: mi ha dato opportunità, ha creduto in me. È importante sentire la fiducia dell’allenatore. Sono un altro calciatore, sì, ed è merito suo»

Sul suo compagno di nazionale Hamsik.

«Ho sentito Hamsik dopo la vittoria dello scudetto col Trabzonspor. Sono molto contento per lui. A Napoli hanno lottato per tanti anni, sono arrivati secondi e terzi. Non ce l’hanno fatta. Credo che Marek meriti una gioia come quella che ha ottenuto in Turchia»

La Champions.

«La Champions è una competizione che ogni calciatore sogna di giocare, ogni partita di Champions è emozionante e bella da vedere»

Un saluto.

«Un saluto a tutti i tifosi del Napoli, un ringraziamento per averci sostenuto. Faremo il nostro meglio per portarvi lo scudetto la prossima stagione»