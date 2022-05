L’Equipe: il Psg ha deciso di puntare su Donnarumma, Navas sarà venduto

Decisiva la differenza d’età, ma non solo. Navas ha 35 anni. Nel club in bilico anche le figure di allenatore e direttore sportivo

Il Psg ha scelto, ha deciso di puntare su Donnarumma per la prossima stagione. Lo scrive L’Equipe. Dovrebbe andar via Keylor Navas. Ma il Psg ha una vera e propria batteria di portieri: Sergio Rico, Marcin Bulka, Areola. Anche Pochettino ieri ha dichiarato che ci saranno cambiamenti. Il Psg è in club in evoluzione, in discussione ci sono anche i ruoli di allenatore e direttore sportivo.

L’Equipe scrive che quella del Psg è anche una scelta anagrafica. Donnarumma ha 23 anni, Navas 35 anche se ha ancora due anni di contratto. Il suo cartellino è di circa 10 milioni di euro.

Lo stesso Donnarumma, in settimana, ha rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato che si troverà una soluzione.