L’affare Olivera si complica. Il presidente del Getafe ha dichiarato che ha cinque offerte

Lo fa sapere la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Anche De Laurentiis, in conferenza, ha rivelato che il Napoli segue anche altri terzini

Contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Getafe Angel Torres ha rivelato che ci sono delle difficoltà e delle complicazioni per il trasferimento di Mathias Olivera in maglia azzurra.

L’affare per il terzino sinistro uruguagio era considerato in via di definizione già da qualche mese, ma Torres ha detto a Kiss Kiss Napoli che per Olivera non c’è solo l’offerta del Napoli. L’esterno del Getafe ha cinque offerte, da Spagna, Italia, Germania e Portogallo. E il club – dice il Presidente – ha tutta l’intenzione di accontentarlo, ora che la salvezza è acquisita. Deciderà lui.

Lo stesso De Laurentiis, in conferenza stampa, ha detto che il Napoli ha diversi obiettivi sulla fascia sinistra e che non si ferma ad Olivera.