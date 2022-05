La Moviola del CorSport per Juve-Inter: la Var aiuta Valeri, manca un rosso per Brozovic

Il croato è stato ammonito per fallo su Dybala, poi ha lanciato il pallone lontano, meritava il secondo giallo. L’arbitro non aveva visto il secondo rigore

Non è immune da critiche l’arbitraggio di Juventus-Inter ad opera dell’arbitro Valeri. Soprattutto in merito agli episodi chiave del match.

Per il Corriere dello Sport (che al direttore di gara dà 5 in pagella) innanzitutto manca un secondo giallo per Brozovic.

“Al 56’ spende un fallo tattico per fermare Dybala e, dopo aver ricevuto l’ammonizione, lancia il pallone lontano: avrebbe meritato il secondo giallo. Secondo una ricostruzione, ha detto qualcosa a Barella più che all’arbitro. Non si tratta però di un provvedimento disciplinare ‘codificato’ e Valeri sceglie di gestire la protesta del croato spiegando la sua scelta ad Allegri”.

Quanto ai rigori, la Moviola del CorSport scrive che il primo è meno evidente del secondo, su cui, però, è stato il Var a salvare Valeri.

“Più evidente il secondo penalty, anche se Valeri non vede subito il contatto tra De Ligt e De Vrij, ma serve l’intervento del Var per modificare la decisione del campo”.