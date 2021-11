La Moviola del CorSport: Valeri deve ringraziare il Var. E i minuti di recupero erano 10, non 8

4’25’’ per l’infortunio di Osimhen, 3’22’’ per quello Ospina-Dzeko, 2’30’’ per i quattro slot dei cambi. L’arbitro non ha visto il mani di KK e nemmeno la rete di Perisic

Nella Moviola del CorSport su Inter-Napoli, Edmondo Pinna dà all’arbitro Valeri 5,5 in pagella. Il direttore di gara non va benissimo, scrive, non solo perché non ha visto il rigore di Koulibaly, sul quale è stato salvato dal Var, ma anche per il conto sbagliato dei minuti di recupero.

“Rivedibile anche sul conto del recupero: 4’25’’ per l’infortunio di Osimhen, 3’22’’ per quello di Ospina-Dzeko, 2’30’’ per i quattro slot dei cambi fa 10’17’’, non 8”.

Quanto al rigore:

“Benedirà la tecnologia: il VAR lo salva sul rigore di Koulibaly (si poteva vedere in campo con un atteggiamento più aggressivo), la GTL sulla rete di Perisic (Ospina respinge col pallone già dentro)”.