Juan Jesus: «A inizio stagione ci davano tutti settimi o ottavi, siamo arrivati terzi. Da 8 a 10 sono felice otto»

A Dazn: «Abbiamo sprecato un pochino, ma è una grande soddisfazione. Questo è un gruppo stupendo. La fascia di capitano? Per me spetta a Koulibaly»

Nel post partita di Spezia-Napoli, ai microfoni di Dazn il difensore del Napoli, Juan Jesus.

Da 1 a 10 quanto sei felice della stagione del Napoli?

«Sono felice otto, perché abbiamo sprecato un pochino, ma sono felice. Anche oggi abbiamo giocato bene, bisogna essere sempre professionisti e rispettare la maglia che indossiamo. Penso che potevamo fare di più, siamo stati al primo posto, purtroppo nel calcio si sbaglia, ci sono squadre forti. Oggi Milan e Inter si giocano lo scudetto, hanno saputo prendere i risultati in mano, noi abbiamo sbagliato qualcosa. L’anno prossimo cercheremo di fare meglio. Oggi abbiamo fatto una bellissima vittoria, ora voglio riposare, stare vicino ai miei. Che stasera vinca il migliore, spero ovviamente che vinca l’Inter, ci ho passato 5 anni straordinari».

Vi siete già salutati nello spogliatoio?

«Ci siamo salutati anche in settimana, ci dispiace che non sarà lo stesso gruppo di quest’anno, tanti vanno via, c’è il mercato, ma è stato un bellissimo gruppo. Ho giocato all’Inter, alla Roma, con gruppi un po’ così, questo è un gruppo di bravi ragazzi, stupendi. All’inizio della stagione tutti ci dicevano che saremmo stati settimi o ottavi, siamo arrivati terzi e questo ci dà grande soddisfazione».