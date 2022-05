Iervolino spinge su Cavani alla Salernitana: «Se vuole casa ad Amalfi allora l’avrà»

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è affascinato dalla suggestione Cavani. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha definito un suo sogno, insieme ad Arnautovic. Ieri, ospite dell’evento organizzato da Il Mattino per i suoi 130 anni di vita, il patron è tornato a parlarne.

«Non c’è stato un contatto, io ho espresso il mio grande apprezzamento perché lo ritengo la prima punta più forte in questo momento in circolazione. È svincolato, ama il nostro territorio, se non vuole più le pressioni di giocare una Champions League ma vuole stare in una città tranquilla con una tifoseria unica allora è una situazione che prendiamo in considerazione. Per noi l’obiettivo è quello di ottenere una salvezza serena e restare in A per diversi anni. Stiamo pensando a una squadra soprattutto di giovani accompagnati da esperti».