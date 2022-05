Hamsik lascia la Nazionale slovacca: «È stato un onore rappresentare il Paese da capitano»

Marek Hamsik lascia la Nazionale slovacca dopo 15 anni. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram.

“Buongiorno! Non è stato facile, ci ho pensato a lungo, ma dopo quindici anni ho deciso di chiudere una parte significativa e meravigliosa della mia carriera calcistica. Ho chiuso la mia carriera calcistica con la Nazionale. E’ stato un lungo e bellissimo viaggio di cui sono molto orgoglioso. Sono commosso di aver potuto assistere a tutti i più grandi successi della Nazionale slovacca. Ho fatto parte di una squadra che ha partecipato al Campionato del mondo del 2010 in Sudafrica e che si qualificata per il Campionato europeo del 2016 e del 2021. E’ stato un grande onore per me guidare la Nazionale slovacca in più di 50 partite come capitano. Rappresentare il mio Paese è sempre stato un grande onore e ho sempre cercato di fare del mio meglio per i nostri fan. Sempre bellissimo cantare l’inno slovacco prima delle partite e vedere i tifosi con le nostre bandiere sugli spalti. Un uomo non aveva nemmeno bisogno di altre motivazioni. Grazie mille a tutti gli allenatori, compagni di squadra e squadre con cui ho avuto l’onore di lavorare e insieme abbiamo cercato di fare di tutto per il successo del calcio slovacco!”.