È fatta: il Chelsea è stato venduto. Il via libera del governo, Abramovich è fuori

La vendita da 4,5 miliardi di sterline seguirà un processo in due fasi. Una parte andrà ad un fondo di beneficenza per l’Ucraina

Il Chelsea non appartiene più ad Abramovich. Nadine Dorrie, ministro dello sport e della cultura britannico, ha affermato che il governo del Regno Unito ha rilasciato una licenza che consente la vendita del Chelsea: l’offerta della cordata guidata da Todd Boehly, comproprietario degli LA Dodgers di baseball, ha dunque il via libera. L’acquisizione da 4,25 miliardi di sterline del Chelsea può dirsi completata. Roman Abramovich ha accettato i termini di vendita del governo.

La vendita – scrive il Guardian – seguirà un processo in due fasi in base al quale 2,5 miliardi di sterline andranno in un conto a garanzia finché il governo non avrà certezza che i fondi andranno in beneficenza per le vittime della guerra in Ucraina. Il gruppo di Boehly si è impegnato a investire altri 1,75 miliardi di sterline nel club.

Abramovich ha accettato garanzie legalmente vincolanti che consentono al suo prestito di 1,6 miliardi di sterline al Chelsea di entrare in un conto congelato sotto il controllo del governo.