Da quando è andato via Ferguson il Manchester United ha speso 6,5 milioni di euro per ogni punto conquistato

L’analisi del Telegraph sulle finanze dei club inglesi: per i Red Devils un bagno di sangue. Quelli che hanno speso meglio sono stati gli Spurs

Il Manchester United ha speso 5,7 milioni di sterline (circa 6 milioni e mezzo di euro) tra calciomercato e stipendi per ogni punto conquistato, da quando è andato via Alex Ferguson. Lo dice una nuova analisi condotta dal Telegraph sulle finanze dei club della Premier League nel periodo 2010-20.

Il principale economista sportivo Stefan Szymanski, coautore di Soccernomics, e Kieran Maguire, docente di finanza calcistica presso la Liverpool University, hanno analizzato gli esborsi sugli stipendi dei giocatori e la spesa netta per i trasferimenti per aiutare a stabilire quali club hanno utilizzato i loro soldi in modo più saggio nell’ultimo decennio .

Nei sette anni successivi alla partenza di Ferguson nel 2013, lo United ha speso più di qualsiasi altro club ma non è riuscito a vincere un solo titolo di Premier League: ogni punto è costato costato loro 5,67 milioni di sterline. Il Manchester City ha speso 4,56 milioni di sterline, ma nello stesso periodo hanno vinto tre titoli.

Il Tottenham ha offerto il miglior rapporto prezzo-qualità dal 2010: ha speso 1,41 miliardi di sterline in 10 anni, guadagnando 699 punti, esattamente 1 miliardo di sterline in meno rispetto all’Arsenal.

L’Everton ha speso 1.368 miliardi di sterline, solo 38 milioni di sterline in meno rispetto al Tottenham. Eppure l’Everton ha raccolto solo 552 punti in Premier League, 147 in meno.