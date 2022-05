CorSera: Mourinho è una condizione dell’animo, il suo rapporto con i tifosi ridefinisce il significato di amore

Stasera la Rona di José Mourinho proverà a conquistare la Conference League nella finale contro il Feyenoord. Sul Corriere della Sera, Fabrizio Roncone scrive dello Special One come di qualcosa che va oltre la condizione dell’allenatore di calcio. Lui, piuttosto,

Il paradosso, scrive, è che quello che accadrà stasera nello stadio di Tirana, per i tifosi, sarà solo un dettaglio.

L’allenatore, che ha “attitudini da sciamano”,

La luce che ha negli occhi produce un “effetto ipnotico” per i tifosi romanisti.

“Le ultime partite in casa, così, con un pubblico da lotta per lo scudetto. Gli arbitri costretti ad aspettare la fine dell’inno. Febbrile euforia, in città. Per questo è chiaro che la dimensione non è quella dei risultati e dei bilanci. C’è una complessità struggente, nella storia tra Mou e i tifosi della Roma (possono forse intuire qualcosa gli interisti: ma lì, insomma, fu triplete). Qui siamo dentro la ridefinizione del significato di amore per una squadra e, soprattutto, per il suo allenatore”.