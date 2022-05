Benzema “ridimensiona” Mbappé: «Non parliamo di queste piccole cose…»

L’attaccante del Real si smarca dalle polemiche del compagno di nazionale, e i giornali spagnoli ci sguazzano

Mbappé, spiegando i motivi patriottici per cui resterà al Psg, aveva detto a latere che ne avrebbe parlato anche con Benzema. Dalla nazionale al Real, avrebbero formato un tandem d’attacco leggendario. Ovviamente i media spagnoli alla prima occasione hanno posto la domanda a Benzema. Il quale ha seccamente derubricato la faccenda a “piccolezza”:

“Vi dico che sabato giocheremo una finale di Champions League. Non è il momento di parlare di queste piccole cose. Preferirei non parlare. Non sono arrabbiato, sono concentrato sulla finale di Champions, che è più importante che ascoltare altro”, ha assicurato il francese.

Nella “lettura” che ne hanno fatto i giornali online spagnoli il titolo è immediatamente diventato “Benzema ridimensiona Mbappé”.