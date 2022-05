Benitez: «L’ossessione per la costruzione da dietro è ridicola»

A Diario As: «Non puoi sempre voler giocare da dietro e perdere le partite. Serve tanta qualità e poche squadre ce l’hanno»

Nell’intervista rilasciata a Diario As, Rafa Benitez torna a parlare della famigerata costruzione dal basso. Qualche settimana fa, ad Athletic, disse: «Sto studiando la costruzione da dietro. È rischiosa e poche volte l’azione porta al gol», aggiungendo «oggi partono tutti da dietro, anche in quinta serie. Noto che molte squadre subiscono gol così, si mettono in una situazione di rischio». Oggi Benitez dice:

«Vedi errori incredibili all’inizio che costano ai club milioni di sconfitte. E tutto perché è di moda giocare da dietro. L’esperienza e l’analisi ti fanno valutare quando devi giocare da dietro, quando devi spingere, aspettare… la chiave è sapere quali strumenti hai, quali giocatori sono ai tuoi comandi. Giocare bene significa fare del tuo meglio per vincere con gli strumenti che hai. E dipende anche dalla cultura di ogni posto. L’ossessione per il possesso non ha senso, perché per quello serve tanta qualità, dal portiere all’attaccante, e poche squadre ce l’hanno».

Continua:

«Non puoi sempre voler giocare da dietro e perdere le partite, questa è una sciocchezza. Ho visto partite di Champions in cui il portiere la passa al difensore centrale, quest’ultimo al lato e inizia a giocare vicino la bandiera del suo corner. Non voglio dare 17 passaggi alla mia difesa, perché non ne verrà fuori nulla. Le statistiche sono utili lì, perché un’alta percentuale di quelle azioni finiscono nel nulla».