Benitez: «Sto studiando la costruzione da dietro. È rischiosa e poche volte l’azione porta al gol»

Su The Athletic c’è una bella e interessante intervista di Alan Shearer a Rafa Benitez. L’ex allenatore, ovviamente, parla a lungo delle sue esperienze all’Everton e al Newcastle. Ma parla anche di come sta cambiando il calcio.

Shearer racconta che Rafa si presenta all’intervista

Benitez racconta a Shearer della sua ultima ossessione per la ripresa del gioco.

Quel che sto facendo in questo periodo è analizzare la ripresa del gioco da fondo campo. E sono davvero sorpreso. In tanti hanno cominciato a giocare da dietro. L’altro giorno ho guardato una partita in Nation League (l’equivalente della quinta serie) e stavano facendo la costruzione da dietro. Noto che molte squadre subiscono gol così, si mettono in una situazione di rischio. Col mio staff stiamo guardando ogni partita, le squadre d’alta classifica, quelle di medio classifica e quelle che che lottano per non retrocedere, vogliamo vedere come giocano.

Se giocano corto, giocano solo corto, oppure corto e medio, o ancora passaggi corti e poi lanci lunghi? Cosa significa per il Paris Saint-Germain giocare corto? E per il Chelsea? Stiamo analizzando tutte queste cose. Non sto dicendo che le squadre non dovrebbero giocare corto ora che gli avversari possono entrare nella tua area, ma posso dirti che non sono molte situazioni in cui il gioco, la costruzione da dietro porta a segnare un gol. Non molte.