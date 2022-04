Napoli, il report dell’allenamento / Petagna verso il recupero, ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo

Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra, in campo e la prima parte di seduta in gruppo. Ok Ounas e Malcuit

Spalletti potrebbe contare su quasi tutta la rosa a disposizione per affrontare la Roma di Mourinho. Il report dell’allenamento odierno del Napoli infatti è foriero di buone notizie anche per quanto riguarda l’infortunio di Petagna, sempre più vicino al recupero. L’attaccante ex Spal ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo. Recuperato anche Ounas, che era fermo da qualche settimana, così come Malcuit. C’è ancora qualche giorno da attendere per Di Lorenzo, che ha svolto solo la prima parte della seduta insieme ai compagni. Sul suo recupero si attendono le parole di Spalletti.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona.

La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione. Successivamente partita a campo ridotto ed esercitazione tattica.

Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra, in campo e la prima parte di seduta in gruppo. Petagna ha fatto quasi tutto il lavoro in gruppo.