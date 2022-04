Napoli-Fiorentina, formazioni / Rrahmani ce la fa, Fabian e Zielinski tornano titolari

Le scelte di Spalletti e Italiano per il match al Maradona. In attacco confermati Politano e Insigne insieme a Osimhen. Piatek parte dalla panchina

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto dall’allenatore, Luciano Spalletti, per il match delle 15 al Maradona contro la Fiorentina. In difesa c’è Rrahmani, che evidentemente ha recuperato dal leggero stato influenzale che ieri gli ha fatto saltare l’allenamento. Sarà al centro della difesa con Koulibaly, mentre ai lati ci sono Mario Rui a sinistra e, a destra, la conferma di Zanoli. A centrocampo torna titolare Fabian accanto a Lobotka e Zielinski. In attacco confermati i disegni della vigilia, con Politano e Insigne al fianco di Osimhen

La Fiorentina si presenta al Maradona con diverse assenze. In attacco spicca quella di Piatek, che il tecnico lascia in panchina, almeno nella prima parte della gara: gioca Cabral.

Napoli: Ospina, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti.

Fiorentina: Terracciano, Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Saponara, Cabral, Gonzalez. All: Italiano.