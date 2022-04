Meret: «Non mi so spiegare le tante sconfitte in casa. Sono certo che non sia questione di pressione»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha commentato naturalmente la sconfitta della squadra di Spalletti contro la Roma, lunedì, al Maradona.

« Il goal di El Sharaawy ci ha fatto male . Avevamo fatto una buona gara nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto ma senza concedere troppo. La vittoria era ad un passo, accettiamo il verdetto e ripartiamo dal pari di domenica. L’umore dev’essere positivo perché, nonostante si sia allontanato l’obiettivo scudetto, dobbiamo continuare a scendere in campo per dare il massimo. Le lacrime di Insigne non sono una resa, erano per i due punti persi e per l’obiettivo che è sfumato . Ora dobbiamo pensare a vincere ogni gara da qui alla fine».

All’orizzonte c’è la trasferta ad Empoli.

Sul suo rapporto con Spalletti:

Il Napoli sempre più spesso, al Maradona, non vince.

«Troppe sconfitte in casa? Non me lo so spiegare, quando giochiamo in casa c’è una grandissima atmosfera ed i tifosi sono sempre presenti. E’ un dispiacere non poter portare a casa punti davanti a loro, sono certo che non ci sia pressione. Mi auguro che questo trend negativo finisca presto perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi. Continuiamo a lavorare per farci trovare pronti ogni domenica e dare tutto per questa maglia che è troppo importante per noi».