Lo scontro tra un tifoso dello United e il direttore sportivo: «Dov’è il carattere? Non ve ne frega niente»

È l’apertura del Daily Mail. Il tifoso racconta la sua versione dei fatti e vorrebbe chiarire col club perché ora teme di essere bannato

È l’apertura del Daily Mail. Lo scontro avvenuto a Old Trafford nel corso della partita di sabato scorso tra Manchester United e Leicester, partita finita 1-1.

Il tifoso è il 25enne Jamie Caplan che ha inveito contro la panchina subito dopo il gol di Iheanacho.

Caplan ha ricostruito l’episodio con il Manchester Evening News. Si è definito arrabbiato per la mancanza di grinta da parte dello United. In panchina c’era il direttore tecnico dello United Fletcher che si è girato e gli ha chiesto – in maniera non proprio garbata – chi fosse.

«Si è offeso – ha proseguito Caplan -, si è voltato e mi ha chiesto chi ero e mi ha detto di sedermi. Allora sono tornato da lui perché l’avevo presa molto sul personale. Mi sono infuriato un po’, poi si è voltato anche McTominay. Non sono riuscito a capire cosa stesse dicendo perché a quel punto stavo già salendo le scale per lasciare Old Trafford». «“Dov’è il carattere? A voi non interessa”. Questo è parola per parola quello che ho detto. A Fletcher non è piaciuto ma non può negare, era lì. Conosce gli standard che sono necessari per competere ad alto livello».

Il tifoso vorrebbe parlare con il club per evitare di essere bannato dallo stadio.