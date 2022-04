L’Atalanta saluta l’Europa, chissà quando la ritroverà

Sconfitta in casa dal Lipsia, è ottava in campionato e con una situazione che si sta facendo complicata con i nuovi soci

L’Atalanta è fuori dall’Europa League: saluta l’Europa e, a questo punto, chissà quando la ritroverà.

La squadra di Gasperini è stata sconfitta in casa dal Lipsia con il punteggio finale di 2-0 (entrambe le reti di Nkunku, la prima al 18’ e la seconda all’87’, su rigore) dopo l’1-1 dell’andata. Fuori dalle competizioni europee.

Come si dice: piove sul bagnato. L’Atalanta è ottava in campionato, al momento fuori dall’Europa anche l’anno prossimo e con una situazione che si sta facendo a dir poco complicata con i nuovi soci e con il malumore degli azionisti. Il prossimo anno sarà una sorta di anno zero, una ripartenza obbligata. Occorrerà sicuramente riflettere sullo stato del progetto.

Non sempre le favole hanno un lieto fine.