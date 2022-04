La Gazzetta sulla strategia di De Laurentiis: più sorrisi e meno tensioni per ricompattare l’ambiente

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà a Napoli tutta la settimana, per seguire la squadra da vicino. Ieri ha assistito all’allenamento, poi ha incontrato tecnico, staff e squadra. La giornata si è conclusa con una cena tutti insieme. Prima c’è stato anche l’incontro con Dries Mertens per parlare, tra le altre cose, anche di rinnovo.

La Gazzetta dello Sport scrive che il presidente ha intenzione di ricompattare l’ambiente.

“Aurelio De Laurentiis in pressing sul Napoli. Per non farlo “disunire”, come direbbe Capuano nel film “È stata la mano di Dio” di Sorrentino. O meglio per scongiurare il rischio di un crollo all’ultimo passo verso la qualificazione in Champions dopo che si è frantumato il sogno scudetto”.

Sono stati messi da parte gli attriti con il tecnico e anche l’acceso confronto tra Spalletti e il vicepresidente Edo De Laurentiis.

“La priorità per il patron azzurro in questo momento è quella di ricompattare la squadra. Ma c’è anche l’obiettivo, e non è di secondo piano, di approfondire ogni aspetto legato alla squadra. Da ieri fino a sabato, De Laurentiis vorrà capire nel modo più dettagliato possibile che cosa è accaduto per far sbandare il Napoli allo sprint per lo scudetto. Un’analisi sul passato recentissimo per ridare forza al presente e per avere un quadro chiaro su quanto dovrà essere necessario per allestire il Napoli della prossima stagione. Al termine del campionato, poi tirerà le somme”.