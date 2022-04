Dopo l’1-0 al Bayern, l’Italia avrà capito che il Villarreal non è una squadretta? (Temiamo di no)

Sembrava che la Juve fosse stata eliminata dal Pergocrema. Invece la squadra di Emery ha messo sotto i bavaresi. L’1-0 è bugiardo. Ovviamente c’è ancora il ritorno

Qualche settimana fa in Italia è montata l’indignazione perché la Juventus è stata eliminata dal Villarreal. Come se avesse perso contro il Pergocrema. Come ci permettemmo di far notare, non c’era alcun motivo per considerare la Juventus favorita nei confronti della squadra detentrice dell’Europa League torneo che solo da noi è considerato alla stregua della Mitropa Cup. Il Villarreal di Emery è sì settimo in classifica in Liga ma non esistono solo i campionati nazionali (concetto difficile da far capire in Italia). Il Villarreal ha vinto l’Europa League battendo in finale lo United, ha perso solo ai rigori la Supercoppa europea contro il Chelsea. È una squadra molto ben organizzata, con una solidissima fase difensiva.

E ieri sera se n’è accorto anche il Bayern di Monaco che è stato sconfitto 1-0. Ed è andata persino di lusso ai bavaresi che avrebbero potuto perdere con due o anche tre gol di scarto. Il Villarreal ha colpito un palo con Gerard Moreno che ha fallito anche un gol da sessanta metri a porta vuota (Neuer era a centrocampo per impostare l’azione). E con molta onestà lo hanno ammesso tutti i protagonisti del Bayern.

«Abbiamo perso meritatamente. (…) Potevamo subirne altri due». Nagelsmann. «Alla fine della giornata dobbiamo essere onesti e dire che con l’1-0 ci è andata bene». Joshua Kimmich.

Al ritorno di martedì sera, ovviamente, il Bayern potrà rimontare. Intanto in Germania si leccano le ferite. I media sottolineano che il Bayern ha tirato una sola volta nello specchio della porta, al 66esimo con Alfonso Davies. E anche loro scrivono che il Villarreal è settimo in classifica in Liga (a ridaje). Forse è proprio vero che ogni mondo è paese.