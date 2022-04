Djokovic potrà giocare a Wimbledon, non sono richieste vaccinazioni

Lo ha reso noto l’organizzazione del torneo che pochi giorni fa ha invece annunciato la messa al bando dei tennisti russi e bielorussi

Novak Djokovic potrà giocare il torneo di Wimbledon e difendere il titolo conquistato lo scorso in finale contro Berrettini. L’All England Club ha confermato che per iscriversi non saranno richieste vaccinazioni anti-Covid. Né sono previste eventuali restrizioni per il coronavirus. Lo riporta anche il Daily Mail.

Djokovic, come tutti sanno, ha dovuto rinunciare agli Australian Open perché sprovvisto delle vaccinazioni richieste dal governo.

Djokovic sarà presente anche al Roland Garros. Wimbledon si giocherà dal 27 giugno al 10 luglio.

A Wimbledon, invece, non saranno ammessi tennisti e tenniste russi e bielorussi.