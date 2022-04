Con 50 gol subiti, la Lazio di Sarri ha la peggior difesa dell’era Lotito

L’universo Lazio è in agitazione. Lotito comincia a risvegliarsi dal lungo sonno che lo ha avvolto e lo ha portato all’ingaggio di Maurizio Sarri. Domenica sera, al termine di Lazio-Milan, scazzo negli spogliatoi tra Lotito e Sarri sul perché la squadra non spazzi mai il pallone. Il Messaggero fa il punto sulla solidità difensiva della Lazio.

La Lazio per la quarta volta in stagione è crollata nei minuti di recupero, ancora contro una big: un solo punto in cinque gare nel 2022 contro le “sette sorelle”. Il gol di Tonali si aggiunge a quelli di Fabian Ruiz, Arslan e De Roon per un computo totale di 6 punti persi nei finali di partita, bottino che vedrebbe i biancocelesti quinti da soli a quattro lunghezze dalla Juventus quarta. (…) I 50 gol incassati in 34 giornate sono il peggior dato da quando la Lazio è passata nelle mani del presidente Lotito con la Serie A è stata estesa a 20 squadre (04/05).