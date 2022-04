Scazzo Lotito-Sarri: «Perché non spazzate mai il pallone?». «È il mio calcio. Se non ti piace, riprendi Pioli»

Dopo quasi una stagione intera, pare che a Roma Lotito stia aprendo gli occhi su Maurizio Sarri. Non i tifosi, invece, convinti che Sarri sia un tecnico del livello di Mourinho. Il rinnovo del tecnico toscano è congelato, come scrive Il Messaggero. Il quotidiano riporta di una discussione domenica sera negli spogliatoio al termine di Lazio-Milan.

«Sarri è un uomo di grandi qualità e lavora 24 ore su 24 per il campo. Non si discute, ma parlare del suo futuro alla Lazio è prematuro». Mai come in questo caso il presidente prende tempo. Non di certo un buon segno che segue lo sfogo di domenica sera, dopo il ko contro il Milan subito nei minuti di recupero. Lotito, scendendo negli spogliatoi, non ha resistito alla tentazione di dire la sua: «Non capisco perché non spazzate mai il pallone». Più volte Sarri ha sottolineato che il presidente biancoceleste è sempre stato presente, ma senza mai scavalcare i ruoli. Eppure stavolta è andata diversamente: «Avete visto il Milan? Mica è vietato lanciare», ha aggiunto il patron. Un’entrata a gamba tesa che ha scatenato la reazione del tecnico: «Questo è il mio calcio. Se non ti sta bene, riprendi Pioli».