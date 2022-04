Capello: «Il segreto di Ancelotti? Ti fa credere che sia tu a decidere, invece decide sempre lui»

Stasera si gioca Chelsea-Real Madrid. Nel salotto di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Carlo Ancelotti.

“Il segreto? La personalità: tu puoi urlare ma non avere personalità. Invece lui con calma sa essere deciso nei momenti giusti, l’ha preso da Liedholm. Fa finta di darti ragione, poi decide sempre lui: è la capacità di riuscire a cambiarti le carte in tavola, ti fa pensare che sei tu a decidere e invece è lui. Non pensavo riuscisse a vincere la Premier League: non aveva la squadra più forte. Io allenavo la nazionale inglese in quel periodo lì e non pensavo potesse vincere il campionato”.