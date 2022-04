Andreazzoli: «Noi e il Napoli accomunati dalla ricerca del dominio del gioco»

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli e grande amico dell’allenatore del Napoli Spalletti, di cui è stato collaboratore, ha presentato alla stampa la partita che li vedrà contrapposti domani alle 15 allo Stadio Castellani a Empoli. Qui alcune delle sue dichiarazioni.

L’Empoli viene da una disfatta (almeno sul piano del risultato) contro l’Udinese

«Non cambia nulla, dobbiamo cercare di giocare come sempre e provare a vincere, poi è evidente che l’avversario è complicato. La nostra volontà è quella di ritrovarci, pur avendo la consapevolezza che il Napoli è forte. Quello che è successo ad Udine ci è successo molto raramente, per una squadra del nostro livello dovrebbe essere la normalità. Non manchiamo di volontà, avevamo fatto una settimana di allenamento stupenda. Ma a volte capita»