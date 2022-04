Accordo per la ristrutturazione del Camp Nou: «La sostenibilità sarà il Dna dello stadio»

Per permettere lo svolgimento dei lavori il Barça giocherà la stagione 2023-2024 allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc

Annunciato l’accordo tra il Comune di Barcellona e il club catalano per la ristrutturazione del Camp Nou. L’hanno fatto il sindaco Ada Colau e il presidente Laporta, aggiungendo che il Barça giocherà la stagione 2023-2024 allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc, il secondo impianto (per grandezza) della città.

Sulla stampa si legge che i lavori che riguardano il prima e il secondo anello saranno compatibili con la disputa delle partite. La demolizione del terzo anello, invece, è rinviata all’estate del prossimo anno. Anche per verificare l’impatto dell’invasione russa in Ucraina sui costi del progetto. Sarà allora che il club dovrà trasferirsi. La cosa durerà un anno. nella stagione 2024/2025 è previsto il ritorno al Camp Nou, sebbene in capienza ridotta.

“Questo importante accordo porterà un grande miglioramento per la città”, ha dichiarato il sindaco, che ha ribadito che il progetto è in linea con le posizioni della Comune sui temi della sostenibilità, dell’innovazione e dell’accessibilità. Il 60% dei posti auto – per fare un esempio – sarà per veicoli elettrici e ci saranno posti per biciclette e scooter.

L’ha confermato il club.

“La sostenibilità diventa il dna dello Stadio. Il Camp Nou sarà un riferimento”, ha sottolineato il club.