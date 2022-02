Il gol di Leao è da annullare: non si può segnare con due tocchi, dovrebbe essere vietato

Lancio di settanta metri di Maignan e Milan in vantaggio. Saltando tutta l’inutile ragnatela di passaggi. È inaccettabile.

Nettamente da annullare il gol con cui Leao ha portato il Milan in vantaggio contro la Sampdoria. I rossoneri hanno osato segnare con due tocchi: lancio di settanta metri di Maignan per il portoghese che ha controllato, è entrato in area in velocità e ha battuto Falcone. Francamente sono comportamenti inaccettabili. Il Milan ha saltato la fitta ragnatela di passaggi portiere-difensor-mediano, una trafila che ieri ha disturbato il pomeriggio di Silvio Berlusconi andato a vedere il suo Monza.

Ci auguriamo che la Lega Serie A prenda dei provvedimenti nei confronti di Stefano Pioli. Che non accada più, altrimenti dovranno essere comminati punti di penalizzazione.