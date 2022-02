Gazzetta: Koulibaly festeggia in Senegal la Coppa d’Africa, il rientro a Napoli potrebbe slittare

Il difensore azzurro sarebbe dovuto tornare domani in città, come Anguissa, ma è atteso a Dakar per la passerella d’onore

Kalidou Koulibaly avrebbe dovuto fare ritorno a Napoli domani, ma i festeggiamenti in Senegal per la vittoria della Coppa d’Africa potrebbero far slittare il rientro alla base. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il difensore azzurro è atteso a Dakar per la passerella d’onore. Rientrerà invece regolarmente Frank Anguissa.

“Il Senegal ha conquistato il trofeo e capitan Koulibaly è atteso a Dakar per la passerella, magari il difensore non rientrerà come previsto domani (Anguissa invece è atteso) ma a parte che Juan Jesus dà garanzie, a questo punto la volata scudetto è lunga e riavere il “Comandante” (per il quale, insieme a Mertens, è stata proposta la cittadinanza onoraria), come lo chiama Spalletti con sincera ammirazione, sarà un valore aggiunto per tutto l’ambiente. Ecco, il lavoro mentale del tecnico, fondamentale: nessuno pensa più agli assenti e la squadra ha imparato a dare sempre il meglio, in ogni situazione. Ecco perché – passato il peggio – e con la possibilità di scegliere i migliori da mandare

in campo, questo Napoli può dire la sua per lo scudetto”.