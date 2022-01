Verona, Praszelik sceglie la maglia 88 perché la 8 non c’è e gli ultras di destra festeggiano: «Uno di noi»

Il centrocampista ex Legia Varsavia finisce al centro di un clamoroso equivoco. I tifosi di estrema destra prendono la sua scelta come ideologia neonazista

Il nuovo acquisto del Verona, Mateusz Praszelik, è finito al centro di un clamoroso equivoco che mischia calcio e politica, raccontato dalla Gazzetta dello Sport. L’ultimo acquisto del Verona, centrocampista, ha scelto la maglia numero 88 perché in Polonia, al Legia Varsavia, da cui proviene, gioca di solito con la 8 e la 8, nel Verona, non è disponibile perché appartiene a Lazovic. Ma gli ultras di destra interpretano la scelta come espressione della sua ideologia neonazista. Il numero 88, infatti, per i neonazisti è associato a Hitlet, poiché la lettera H è la numero 8 dell’alfabeto, dunque Heil Hitler, doppia H, corrisponde all’88.

I tifosi di estrema destra della curva Sud del Bentegodi sono dunque esplosi di gioia sui social. La rosea riporta i commenti giubilanti.

“Si va da “Onore” a “Uno dei nostri” da parte degli esponenti di un gruppo che più volte in passato si è fatto notare per episodi a sfondo razziale: svastiche, saluti romani, cori contro gli ebrei. Nella loro mente l’accostamento tra l’88 e il nazismo è stato quindi immediato”.

Accadde anche a Gigi Buffon, nel Parma, quando, nel 2000-01, scelse la 88.