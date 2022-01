Tsitsipas annichilisce Sinner, in Australia non c’è partita

Il greco domina in tre set, neanche una palla break per Sinner che ha appena 20 anni e tutto il tempo per migliorare nelle sfide che contano

Bisognerà aspettare ancora un po’ per definire Sinner competitivo ad altissimi livelli. Il tempo non gli manca, ha appena 20 anni. Al momento è un gran bel giocatore che però nei tornei che contano non ha ancora portato a casa uno scalpo che conta. Il greci Tsitsipas lo ha letteralmente annientato in un quarto di finale senza storia: 6-3 6-4 6-2. Non c’è mai stata partita. Sinner non ha avuto neanche una palla break. Tsitsipas lo ha dominato sul piano del palleggio, dell’intensità, dell’anticipo. I quarti di finale in Australia a 20 anni sono un risultato più che ottimo. È la seconda volta per lui che raggiunge i quarti in uno Slam. Ora, Sinner dovrà salire la scala più complessa quella che porta all’eccellenza. Ha tutto per farcela. Al momento, ogni paragone con Berrettini è fuori luogo. Berrettini è sempre arrivato nei quarti negli ultimi quattro Slam, con una finale a Wimbledon e una semifinale in Australia. Berrettini, vale la pena ricordarlo, ha 25 anni.