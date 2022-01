Spalletti: «Lobotka può diventare come Jorginho»

Ancora una grande prestazione di Lobotka questo pomeriggio al Maradona contro la Sampdoria che è stata sottolineata al termine della gara dall’allenatore Luciano Spalletti, prima a Dazn

«È un giocatore fantastico, può diventare un calciatore importante per il Napoli coma Jorginho. Ogni tanto torna anche dietro quando si può girare, ma quando lo vanno ad attaccare che inverte il senso di corsa e va oltre la linea, ti spacca in due»

Poi in conferenza

«Stanislav è il calciatore che tutti vorrebbero avere, tutti si va a valutare come gioca una squadra e Lobotka è quello che oltre a saper giocare, fa giocare bene chi ha attorno. Quando agli altri sembra di aver pressato, lui se ne esce con piroette in corsa, e poi dà la possibilità di andare a giocare in spazio aperto. Se non lo mordi, tocca mille palloni. Mette un po’ a posto l’incasinamento dell’allenatore: tenti di organizzare mille situazioni, poi ci pensa lui e tu stai comodo»