Sconcerti: «Vlahovic alla Juve un problema per Milan e Atalanta, il Napoli è da scudetto»

A Radio Kiss Kiss Napoli. «Il problema del Napoli era recuperare i 5-6 titolari persi per strada, ma è pienamente nella corsa scudetto»

Il noto editorialista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal, per commentare una delle notizie più importanti del giorno, ovvero il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Un trasferimento che rilancia le ambizioni Champions dei bianconeri e che dunque può preoccupare chi sta davanti alla Juve, attualmente quinta, in classifica. Non il Napoli, almeno secondo Sconcerti.

Per l’Atalanta ed il Milan l’acquisto di Vlahovic sposterà molto, per il Napoli invece il passaggio di Vlahovic alla Juve può spostare poco. Il problema del Napoli era recuperare i 5-6 titolari persi per strada, ne ha recuperati tanti, a breve ci saranno tutti. Il Napoli è già nella lotta Scudetto. Ora bisogna capire quanti sono i punti reali di distacco dall’Inter: 7 sarebbero tanti, ma col recupero dei giocatori può farcela. L’ha mostrato per tutto il campionato. Ora tutti gli occhi sono sul derby di Milano che è una gara determinante anche per il futuro degli azzurri.