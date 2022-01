Qui Bologna: si tenta di recuperare Orsolini per il Napoli. Hickey ci sarà

L’esterno italiano aveva riportato una sublussazione della spalla nella partita col Cagliari. Negativo al Covid il terzino scozzese, ancora out Schouten

Lunedì alle 18:30 si gioca il match di campionato tra Napoli e Bologna. Così come gli azzurri, anche i rossoblu si stanno allenando per preparare la partita e sono costretti a fare i conti con qualche assenza. Non sarà sicuramente dell’incontro Musa Barrow, volato in Camerun per giocare la Coppa d’Africa. Finora l’ha ben sostituito Riccardo Orsolini.

L’attaccante esterno italiano, in gol nell’ultima partita di campionato, si è però infortunato nella partita col Cagliari, riportando una sublussazione della spalla. Oggi, dopo le terapie svolte ieri, ha lavorato a parte. Tenterà un recupero in extremis.

Impossibile, invece, che possa giocare contro il Napoli Schouten. Il recupero del centrocampista olandese – solo due presenze in campionato – non è lontanissimo, ma è escluso che scenda in campo lunedì. Anche oggi ha continuato la sua tabella di lavoro personalizzata.

Ce la farà invece Hickey, tornato negativo al Covid.