Pioli: «Giocano i migliori. Domani i potrebbe essere l’occasione per Daniel Maldini»

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, ha parlato Sportmediaset prima dell’ottavo di finale di Coppa Italia che i rossoneri giocheranno domani, fischio d’inizio alle ore 21 (diretta Canale 5), contro il Genoa.

“La Coppa Italia è un’opportunità vogliamo battere il Genoa. Dispiace per Ibra (squalificato) ma ci sarà Giroud. In campo scenderà la formazione migliore. Il primo obiettivo è vincere domani. Il Genoa sta vivendo un momento delicato, quindi mi aspetto una squadra molto determinata. Dovremo essere pronti e preparati per fare una grande partita”.

Su Giroud

“Metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani”.